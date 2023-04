Ecco le parole di Stefano Pioli ai microfoni di DAZN nel pre partita di Bologna Milan:

LE PAROLE – «Turnover? Questione di fiducia ed esigenza. Due giorni e mezzo fa abbiamo speso molte energie e oggi affrontiamo una squadra molta in forma. È sempre un lavoro di squadra, ma le partite si vincono anche con quelli che non scendono sempre in campo. Bologna? Forte e aggressivo, dinamico con il pallone, con sempre grandi soluzioni»