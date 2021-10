Bologna Milan: le reti di Ibrahimovic contro i felsinei. Il dato

Bologna Milan: lo score di Zlatan Ibrahimovic contro i felsinei. Lo svedese ha quasi sempre lasciato il segno, nel bene e nel male

Zlatan Ibrahimovic potrà essere titolare nel match Bologna Milan di sabato sera. Lo svedese, infatti, ha migliorato la sua condizione ed è pronto a scendere in campo dal primo minuto per aiutare i rossoneri a proseguire la marcia in campionato.

Ibra contro il Bologna ha quasi sempre lasciato il segno: in nove gare, ha segnato ben sei reti ai rossoblu. Di questi gol, sono quattro segnati con il Milan, tra cui la doppietta di San Siro nella scorsa stagione. Protagonista anche in negativo: l’anno scorso al Dall’Ara sbagliò il rigore (che Rebic ribadì in rete).