Bologna Milan: chance per Samu Castillejo?

Samu Castillejo si sta piano piano riprendendo i rossoneri. In Bologna Milan, lo spagnolo potrebbe avere una chance. Le ultime

Samuel Castillejo pronto a riconquistare il Milan. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, lo spagnolo ha disputato un’ottima prova contro il Verona, tanto da convincere Pioli a potergli dare una chance in vista di Bologna Milan.

Nelle ultime uscite, Saelemaekers non è apparso brillante, mentre Florenzi è ancora ai box. Ecco allora che lo spagnolo potrebbe ritornare utile per sopperire alle assenze di queste settimane. Castillejo è dunque pronto per riscendere in campo con la maglia del Milan.