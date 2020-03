Boban: così proprio il rapporto con il Milan non doveva finire…

Il croato farà causa al Milan, si deciderà tutto in tribunale

È notizia di poche ore fa, qui a Milano. Zvone Boban, da poco licenziato dalla società, non è d’accordo con la scelta. Il dirigente croato si opporrà alla risoluzione del contratto. Dunque, tutti in tribunale, dove il croato ex calciatore del Milan si aspetterà i ricevere inoltre una buonuscita economica.

Elliott: anche le ‘bandiere’ non vogliono più fare parte del progetto

Le scelte della proprietà non convincono. Anche gli ex giocatori, molto legati ai colori rossoneri, sembrano farsi da parte. Il progetto non convince. L’obiettivo di Elliott è solo uno a oggi: la plusvalenza. Vendere e ridurre gli ingaggi pesanti.