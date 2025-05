Boban non le manda a dire sul suo addio: «Sono ancora in causa con il Milan, sarebbe inelegante dire questa cosa». Le sue dichiarazioni

Ospite al canale Youtube del noto giornalista Andrea Longoni, Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan, ha rilasciato molteplici retroscena sulla sua avventura in rossonero, tra cui il suo addio. Di seguito le sue parole.

ADDIO AL MILAN – «Sarebbe inelegante entrare nei dettagli, ma si è dimostrato che la giusta causa non esiste. In secondo grado mi hanno tolto la parte che il Milan doveva pagarmi per il discorso reputazionale, quindi questo probabilmente non lo meritavo. Però la giusta causa non esiste ecco, però ora dobbiamo trovarci per chiuderla in santa pace come sarebbe giusto».