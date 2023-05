Bob Sinclair: «’Pioli is on fire’? Ecco la mia prima reazione». Il deejay ha parlato della sua canzone trasformata in un coro per il tecnico

Intervistato da Gianluca Gazzoli nel podcast BSMT, Bob Sinclair ha svelato la sua reazione alla sua canzone “Freed from desire”, diventata poi “Pioli is on fire” cantata dai tifosi del Milan e non solo nell’ultimo anno.

Ecco le sue parole: «Ero molto sorpreso e non sapevo chi fosse Pioli, così mi sono detto: “Ma che stanno cantando? Non capiscono l’inglese o cosa?”. Ma anche quest’anno è uguale, ho suonato al “Cromie”, vicino a Bari, ed era la stessa cosa. Quattromila persone che cantavano Pioli is on fire»