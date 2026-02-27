Birindelli non ha dubbi: «Per la Champions sarà bagarre fino all’ultima giornata. Lo Scudetto? Può perderlo solo l’Inter…»

Birindelli, intervenuto a Tmw, ha parlato così della lotta Scudetto senza dimenticare la bagarre per la Champions League

Il mese di marzo segna l’ingresso della Serie A Enilive nella sua fase più calda. Mentre la vetta della classifica pare ormai un discorso chiuso a favore dell’Inter di Cristian Chivu, la competizione per i restanti posti in Champions League si è infiammata, accogliendo nuove e sorprendenti pretendenti. Parallelamente, nei bassifondi della graduatoria, la lotta salvezza vive momenti drammatici: se Verona e Pisa sembrano ormai destinate alla retrocessione, almeno cinque squadre restano incollate in pochi punti per evitare il baratro.

Sulla situazione attuale si è espresso Alessandro Birindelli, ex difensore e oggi allenatore della Pianese, che ha analizzato l’equilibrio del torneo ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Secondo il tecnico, la gerarchia attuale difficilmente verrà scossa da colpi di scena clamorosi per quanto riguarda il titolo nazionale, data la solidità mostrata dalla capolista.

Birindelli, il suo verdetto: «Lo Scudetto lo può perdere solo l’Inter»

Birindelli non ha dubbi su chi sia il padrone assoluto del campionato, indicando nei nerazzurri l’unica vera forza in grado di autodistruggersi. Come dichiarato dall’ex calciatore: «Per la Champions ci sarà bagarre fino all’ultima giornata, le squadre sono quelle che vediamo ora in corsa. Lo Scudetto lo può perdere solo l’Inter».

Le parole dell’allenatore sottolineano come, nonostante l’incertezza per l’Europa, il primato della squadra di Chivu sia blindato da prestazioni costanti e un vantaggio rassicurante. La vera attenzione degli appassionati si sposterà dunque sulla corsa ai piazzamenti europei, dove ogni domenica può rimescolare le carte in tavola.