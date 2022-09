Bigon su Pioli: «Il suo merito nello scudetto vinto l’anno scorso è enorme». Le parole dell’ex calciatore

Bigon ha parlato ai microfoni del Il Mattino della sfida di domenica tra Milan e Napoli e in particolare dei due allenatori. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Stanno svolgendo un grandissimo lavoro e si sta vedendo anche in Champions, due squadre che ci stanno facendo divertire. Il suo merito nello scudetto vinto l’anno scorso è enorme, è stato lui la vera arma in più per come è riuscito a gestire le risorse al meglio e ora può avere a disposizione anche qualche rinforzo in più».