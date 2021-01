Bigon: «Ibra ha scelto giustamente il Milan e ha avuto ragione»

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato della sfida in programma questo pomeriggio al Dall’Ara contro il Milan

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato della sfida in programma questo pomeriggio al Dall’Ara contro il Milan: «La partita è sulla carta molto, molto complicata ma siamo fiduciosi. Il Milan, lo si vede dalla formazione, ha voluto spingere su una gara propositiva e votata all’attacco. Il Bologna ha le sue frecce e siamo convinti di poterli mettere in difficoltà. La squadra anche contro la Juventus ha creato, speriamo oggi di essere più cinici».

CALCIOMERCATO – «L’obiettivo era mettere un tassello in difesa e l’abbiamo fatto, poi lo scambio Calabresi-Faragò per dare energia nuova in una realtà che non stava molto funzionando. Cerchiamo qualcosa che valga la pena, se dovessimo trovare situazioni che hanno un senso la prenderemo in considerazione altrimenti resteremo così perché crediamo in questo gruppo. Potevamo avere qualche punto in più ma dovremo migliorare nel girone di ritorno».

IBRAHIMOVIC – «Non siamo stati mai veramente vicini se non che Ibra e Mihajlovic, da grandi amici quali sono, si sono sentiti e ne hanno parlato. Quando si è fatto avanti il Milan ha scelto, giustamente lo dico per Ibra, quella realtà e i fatti gli hanno dato ragione».