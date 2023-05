Bigon: «Euroderby? Ecco cosa deve fare il Milan per imporsi». L’ex allenatore del Napoli ha svelato la chiave delle due semifinali

Intervistato da Radio Anch’io Sport, l’ex allenatore del Napoli Alberto Bigon ha parlato della sfida di Champions League tra Milan e Inter.

EURODERBY – «L’organico dell’Inter è forse il migliore in Italia, il Milan dovrà fare una grande partita per mettere in difficoltà l’Inter che quest’anno si esalta nelle gare da dentro o fuori».