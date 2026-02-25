Connect with us

Biglietti Milan Torino, inizia la fase libera: ecco tutte le info e i prezzi per il match di San Siro

Biglietti Milan Torino, al via la fase libera per la vendita: ecco tutti i prezzi e le info per la sfida di San Siro

Il countdown per la sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Torino è ufficialmente iniziato. La partita, prevista per il weekend del 21-22 marzo, è uno snodo cruciale per la stagione e la risposta del pubblico si preannuncia massiccia. Dopo le prime prelazioni dedicate ai fedelissimi, da lunedì 23 febbraio è scattata la vendita libera, che permette a ogni sostenitore di assicurarsi un posto senza alcun vincolo di tessera o abbonamento.

La procedura segue le fasi canoniche stabilite dal club di via Aldo Rossi. Se i giorni scorsi sono stati riservati agli abbonati e agli affiliati dei Milan Club, che hanno potuto beneficiare di listini dedicati e prelazioni sui settori migliori, ora la piattaforma Vivaticket è aperta a tutti fino a esaurimento posti. Per il settore ospiti, situato come di consueto al Terzo Anello Verde, il costo del tagliando è fissato a 14€ più commissioni di servizio.

Biglietti Milan Torino, agevolazioni per famiglie e Senior: le regole per Under 16 e Over 60

Particolare attenzione è stata rivolta alle fasce d’età più giovani e ai tifosi storici. Per gli Under 16 (nati dal 1° gennaio 2010) sono previste tariffe agevolate, acquistabili in rapporto di 1:3 rispetto a un biglietto intero. È fondamentale ricordare che questi titoli sono cedibili esclusivamente ad altri ragazzi della stessa fascia d’età.

Discorso simile per i Senior Over 60, ovvero tutti i tifosi nati entro il 31 dicembre 1966. Anche in questo caso, la promozione è attiva fin dalle prime fasi di vendita e il cambio nominativo è vincolato a un altro utente della medesima categoria. La società ha voluto sottolineare l’importanza del supporto corale: «Vogliamo uno stadio pieno per spingere la squadra in questo momento decisivo del campionato, garantendo prezzi accessibili a giovani e famiglie».

×