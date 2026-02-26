Connect with us

MN24 – Biglietti Milan Inter, il Diavolo lancia la nuova piattaforma di rivendita per gli abbonati. Ecco come funziona il test per la sfida con i nerazzurri

Biglietti Milan Inter, il club rossonero proporrà una nuova piattaforma in vista del derby del prossimo 8 marzo

In occasione del Derby della Madonnina della prossima settimana, il Milan è pronto a inaugurare una novità strutturale dedicata ai propri tifosi. Come riportato da Milannews24, il club rossonero ha scelto la stracittadina — partita per eccellenza ad alta richiesta — per testare una nuova piattaforma ufficiale di rivendita dei posti riservati agli abbonati.

L’iniziativa coinvolge i circa 40.000 sottoscrittori delle tessere stagionali (escluso il secondo anello blu per disposizioni di sicurezza) e mira a creare uno strumento legale e regolamentato per contrastare il fenomeno del secondary ticketing illegale.

Biglietti Milan Inter, il meccanismo della rivendita: percentuali e voucher

Secondo i dettagli raccolti da Milannews24, il sistema permette agli abbonati impossibilitati a partecipare di rimettere in circolo il proprio seggiolino al prezzo di listino della “vendita libera”. Ecco i punti chiave del regolamento:

  • Ripartizione dei ricavi: In caso di vendita, il ricavato sarà diviso tra le parti: il 60% andrà al tifoso sotto forma di credito, mentre il 40% resterà al club.
  • Il Voucher Ticketing: Il credito maturato non sarà convertibile in denaro, ma verrà erogato come voucher (disponibile dal sesto giorno dopo il match) utilizzabile entro un anno per l’acquisto di altri biglietti o come sconto sull’abbonamento della stagione 2026-27.
  • Ripensamenti e invenduto: L’abbonato può revocare la messa in vendita entro 48 ore (se il posto non è già stato acquistato). Se il biglietto non dovesse essere venduto, il posto tornerà nella piena disponibilità del titolare.

Questo test servirà alla società per valutare l’implementazione definitiva del servizio a partire dal prossimo campionato, offrendo una soluzione flessibile che permetta ai tifosi di recuperare parte dell’investimento stagionale.

