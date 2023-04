Il 10 maggio il Milan affonterà l’Inter nella semifinale di Champions League. Ecco quello che c’è da sapere per l’acquisto dei biglietti

Il 10 maggio il Milan affonterà l’Inter nella semifinale di Champions League. Ecco quello che c’è da sapere per l’acquisto dei biglietti:

secondo quanto riportato da Sky Sport il Milan ha provato a venire incontro alle esigenze dei tantissimi tifosi che vorrebbero assistere alla partita. Come?Registrandosi su help.acmilan.com si avrà la possibilità di cliccare sull’opzione “invia una notifica”. Quando i biglietti saranno messi in vendita, il club avviserà con una mail. La prima fase di vendita dovrebbe iniziare tra qualche giorno e probabilmente sarà esclusiva per gli abbonati alla Serie A: avranno la possibilità di acquistare un biglietto per il posto in cui sono abbonati e avranno poi la possibilità di acquistare fino a quattro tagliandi negli altri settori del Meazza.Successivamente la vendita sarà riservata ai soci dei Milan e Inter club; infine scatterà la vendita libera, se non saranno stati prima ventuti tutti i tagliandi disponibili.