Biasiolo: «Ibrahimovic magari continuerà, ma smettere da campione d’Italia sarebbe il finale perfetto». Le parole dell’ex rossonero

Giorgio Biasiolo, ex rossonero, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

«La forza di questo Milan è senz’altro il gruppo, coeso e sempre guidato dall’idea di proporre gioco, come vuole la storia del club. A Roma ha deciso Tonali, un ragazzo che ha preso per mano la squadra ed è diventato un leader dopo il primo anno di ambientamento, ma in altre occasioni ci hanno pensato Giroud, Bennacer, Leao. Nelle ultime giornate mi piacerebbe applaudire qualche gol di Ibrahimovic: magari continuerà, ma smettere da campione d’Italia sarebbe l’uscita di scena perfetta…»