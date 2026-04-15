Biasin, la stoccata verso Milan e Napoli: «Dev’essere successo qualcosa»

Biasin sul proprio account X ha mandato una stoccata verso i tifosi di Milan, Napoli e non solo!

L’ultima giornata di Serie A purtroppo per Milan e Napoli potrebbe aver tracciato un solco nella storia di questa stagione. La sconfitta dei rossoneri con l’Udinese, il pareggio degli azzurri a Parma e la vittoria in rimonta dell’Inter contro il Como ha permesso ai nerazzurri di volare a +9 sulla squadra di Antonio Conte e +12 su quella di Massimiliano Allegri.

Proprio prendendo spunto da questa situazione e da alcuni commenti a suo avviso effettuati dagli appassionati di calcio negli ultimi giorni, Fabrizio Biasin sul proprio account X ha lanciato una delle sue provocazioni. Queste le sue parole:

IL POST DI BIASIN: «Quello che fino a qualche giorno fa era un normale campionato di Serie A, nelle ultime 72 ore a sentire/leggere numerosi commentatori si è improvvisamente trasformato in un “campionato mediocre e comunque molto brutto”. Boh, evidentemente dev’essere successo qualcosa»

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