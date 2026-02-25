Biasin su Allegri: «Il lavoro del tecnico rossonero resta eccellente nonostante le critiche post ko»

Biasin analizza il momento della Serie A, sottolineando come il percorso di Allegri sia coerente con gli obiettivi, nonostante la pressione mediatica

Il finale di stagione sta portando con sé le consuete tensioni legate ai verdetti definitivi e, inevitabilmente, il dibattito si è acceso attorno alla figura di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, noto per la sua gestione pragmatica e la capacità di mantenere la calma nei momenti di tempesta, si trova al centro di un processo mediatico scaturito dopo l’ultima sconfitta. Tuttavia, un’analisi più profonda invita a valutare i meriti di chi sta guidando il Milan con costanza dall’inizio dell’anno.

Attraverso le colonne di TMW, il giornalista Fabrizio Biasin ha voluto fare chiarezza, spezzando una lancia a favore dell’allenatore rossonero. Secondo l’opinionista, non si può ignorare il valore del cammino svolto finora dal Diavolo. Il problema, semmai, risiede nella velocità impressionante tenuta dai rivali cittadini. La compagine dei nerazzurri, infatti, sta mantenendo un passo che definire eccezionale è riduttivo, rendendo difficile la rimonta per qualunque inseguitore, indipendentemente dalla bontà del gioco espresso.

In questo contesto, il lavoro svolto sulla panchina del club meneghino viene descritto come solido e in linea con le aspettative stagionali. Mettere in discussione Allegri ora, secondo il punto di vista espresso da Biasin, significherebbe ignorare i meriti di un avversario (la squadra dell’Inter) che sta viaggiando a ritmi da record. Il calcio, spesso spietato nei giudizi immediati, richiede invece una visione d’insieme che tenga conto del valore assoluto dei punti conquistati e della qualità del gruppo gestito dal tecnico dei rossoneri.

Le dichiarazioni di Fabrizio Biasin

Ecco quanto evidenziato da Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW:

«Il lavoro di Allegri resta eccellente. Dopo il ko son già partiti i processi, ma la verità è che – al momento – è il ritmo dell’Inter a fare la differenza, il Milan ha fatto e sta facendo il suo dovere.»