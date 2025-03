Biasin sul Milan: «Prendete esempio dalla Roma che se ne fottono dell’algoritmo con Ranieri! La società dovrebbe fare questo». Le sue parole

Nell’ultimo turno di campionato il Milan ha perso contro la Lazio 1-2. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha consigliato ai rossoneri di prendere esempio dalla Roma.

«Sapete anche chi se ne fotte dell’algoritmo? Claudio Ranieri. Anche a Roma comanda la proprietà americana, ma la differenza con il Milan è che sul Tevere hanno scelto di fare un passo indietro per tempo e si sono affidati “all’aggiustatore” per eccellenza. Non vediamo l’ora di vedere la docu-serie sul sor Claudio: la faranno, è scritto, perché di storie importanti come la sua non ce ne sono mica tante».