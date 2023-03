Biasin: «Milan e Inter? Vogliono fare lo stadio per questo motivo»

Fabrizio Biasin intervenuto a Tutti Convocati ha commentato la situazione legata al nuovo stadio di Milan e Inter

«Certo che Milan e Inter vogliono fare lo stadio per guadagnare i soldi, non c’è niente di male. Come fanno tutti gli altri club. Nel prossimo mese ci saranno 8-9 partite a San Siro, tutte partite da sold out»