Bertolini: «Inter favorita, ma il Milan...»

Bertolini esalta Allegri: «Sta facendo un gran percorso. E per lo Scudetto…». Le sue parole nel corso della trasmissione 90° minuto

Milena Bertolini, CT della Nazionale Femminile, è intervenuta nel corso della trasmissione 90° Minuto per fare il punto sulle squadre in lotta per lo scudetto. Di seguito le sue parole.

BERTOLINI – «Guardando la rosa dell’Inter penso sia la squadra favorita per lo scudetto. In questo momento vedo di più nel Milan la fame di vittoria. Per quanto riguarda la Juve, Allegri sta facendo un gran percorso».