Bergomi: «Io metto sempre Milan e Inter davanti a tutte»

Giuseppe Bergomi, ex difensore, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del prossimo campionato di Serie A:

«Io metto sempre Milan e Inter davanti a tutte, ma l’Inter deve ritrovare in fretta cattiveria agonistica ed entusiasmo. In generale, bisogna essere capaci di trovare ogni anno la voglia di rimanere a grandi livelli: l’Inter deve sempre puntare a vincere e lo scorso anno Coppa Italia e Supercoppa hanno dato prestigio. Non si deve pensare che il ritorno di Lukaku sia garanzia di successo. Non basta per essere la favorita»