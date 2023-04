Bergamaschi: «Lo sport è passione, unione. Spero che i ragazzi ambiscano a qualcosa di grande» – VIDEO

Valentina Bergamaschi, capitano del Milan Femminile, ha parlato all’evento Fondazione Milan a Off White. Le sue dichiarazioni

(dall’inviato Daniele Grassini) – Il capitano del Milan femminile Valentina Bergamaschi ha parlato così dall’evento Fondazione Milan e Off White. Le sue parole.

PAROLE – Anche io come loro ho mosso i primi passi in oratorio. Non avevo la fortuna di avere queste strutture che hanno a disposizione oggi questi bambini, sono fantastiche perché possono invogliare a giocare calcio, a divertirsi perché lo sport è unione, amicizia, passione, gioia e spero lo facciano con divertimento per ambire a qualcosa di grande.

L’EVENTO FONDAZIONE MILAN E OFF WHITE: IL RACCONTO COMPLETO