Berardi Milan: concorrenza del Napoli, c’è il gradimento del giocatore

Un obiettivo del Milan per la prossima estate è Berardi del Sassuolo. Come riportato da Calciomercato.com per il giocatore c’è la concorrenza del Napoli.

Piace moltissimo a Luciano Spalletti, potrebbe essere il regalo del club al proprio allenatore. L’eventuale destinazione partenopea sarebbe gradita al giocatore, che considera ormai conclusa a sua esperienza a Sassuolo, resta però da convincere il club neroverde.