Bennacer a Sky: «Sono contento di essere con la squadra. Domani sarà una partita difficile, ma...»

Bennacer a Sky: «Sono contendo di essere con la squadra. Domani sarà una partita difficile, ma…». Le parole del centrocampista rossonero

Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di Sky nel giorno di vigilia di Milan Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni

CONDIZIONI – «Sto bene. Sono contento di essere con la squadra. In questo momento stiamo vincendo. Il Ramadan è finito, è stato un bel periodo, ma mi auguro che il bel periodo che stiamo vivendo in campo possa prolungarsi. Sto bene, sto tornando ad avere i miei ritmi e lavoro ogni giorno per essere il più forte»

MIGLIOR MILAN DELLA STAGIONE – «Ci sono tante cose, ma ora abbiamo più automatismo con i nuovi giocatori. Il mister ci da tanti consigli. Stiamo bene in questo momento e dobbiamo fare il possibile per fare ancora meglio»

TORNARE A VINCERE – «Lo stiamo provando a fare. Non lasceremo mai niente, neanche un punto. Domani sarà una grande partita, la più importante della stagione. Andremo, proveremo a dare tutto»

LOTTA SCUDETTO SENZA INFORTUNI – «Magari potevamo fare meglio senza infortuni. Ma è andata così, con gli infortuni, quindi oggi lottiamo per fare più punti possibile».

DE ROSSI – «Lo consideravo come uno dei migliori al suo ruolo. Era un top giocatore, e sta facendo molto molto bene alla Roma. Sarà una bella partita, difficile, con due grandi squadre. Vedremo domani».