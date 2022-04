Bennacer, prosegue il recupero: oggi giornata chiave

Prosegue il recupero di Ismael Bennacer dal problema alla caviglia. Oggi giornata chiave per capire se contro la Fiorentina ci sarà

Stefano Pioli conta di recuperare al più presto Ismael Bennacer per questo rush finale di campionato. Le geometrie dell’algerino in mezzo al campo sono fondamentali per il gioco rossonero. Senza di lui la squadra non gira allo stesso modo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la giornata di oggi sarà decisiva per capire se il giocatore sarà presente contro la Fiorentina. Se si allenerà con il resto del gruppo, allora contro la viola ci sarà.