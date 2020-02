Bennacer a RMC Sport: «Prendo tanti gialli, ma è il mio temperamento»

Ismael Bennacer ha rilasciato un’intervista a RMC Sport in cui ha parlato del suo modo di giocare al Milan e del problema “cartellini gialli”

Ismael Bennacer è uno dei punti di forza di questo Milan. Arrivato in estate dall’Empoli si è imposto a centrocampo e si è conquistato il posto da titolare al fianco di Franck Kessié. Titolare inamovibile per Stefano Pioli ha lasciato un’intervista a RMC Sport e sui tanti cartellini gialli che riceve durante l’anno ha risposto cosi:

«Ho preso tanti cartelli gialli, ma do sempre tutto. Sono fatto così. Pioli me ne parla? No, lo ha detto in un intervista ma sa che è nel mio temperamento. Prima correvo tanto e per nulla, adesso meglio. Faccio tanti chilometri a partita.»