Belotti o falso nove? Mancini ha deciso: le ultime

In vista di Italia-Svizzera, Mancini ha deciso chi schierare come punta dopo l’infortunio di Immobile. Niente falso nove, ci sarà Belotti

L’infortunio di Ciro Immobile ha mescolato un po’ le carte in attacco per Mancini in vista di Italia-Svizzera, ma il c.t. avrebbe ormai preso la sua decisione. Belotti o falso nove? Era questo il dubbio del commissario tecnico, che avrebbe preso una decisione per il delicato match che vale una grossissima fetta del Mondiale in Qatar del prossimo anno.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la scelta di Mancini è ricaduta sul Gallo del Torino; sostituto naturale di Immobile. Il capitano granata non gioca in azzurro dalla gloriosa finale europea contro l’Inghilterra, e in granata ha segnato appena due gol a causa anche di un infortunio che lo ha tenuto fermo a lungo. Belotti non ha i 90′ nelle gambe, da quando è rientrato ha giocato al massimo un’ora, e per questo motivo è lecito pensare che l’Italia con l’attacco si vedrà a partita in corso.