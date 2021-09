Belotti Milan, l’ex Sala: «Vuole andare via da Torino. Manca la sincerità»

Belotti Milan, l’ex granata Sala ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoSport esprimendosi sul futuro dell’attaccante granata

Patrizio Sala, ex giocatore del Torino, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport si è espresso riguardo Andrea Belotti e la possibilità passata di approdare al Milan. Ecco le sue parole sulla situazione dell’attaccante granata.

«Non c’è tanta chiarezza da ambo le parti. Secondo me Belotti vuole andare via, anche se la proposta di Cairo potrebbe essere allettante. Lui non vorrebbe una clausola per essere padrone del proprio destino. Resterà fino a giugno e poi saluterà. Al suo posto, dopo quello che ha dato al Toro, io me ne sarei andato. Oggi nel Torino mancano, oltre alla sincerità, programmazione e coraggio. E lo dico con tristezza».