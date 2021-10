Belotti Milan: L’Inter potrebbe chiamarsi fuori. Il punto

Possibile rottura tra Belotti e il Torino: l’Inter al momento non sarebbe interessata al centravanti in scadenza di contratto con i granata

Rottura in vista tra Andrea Belotti e il Torino, con il centravanti della Nazionale che fa gola a diverse squadre a parametro zero la prossima estate se non dovesse veramente rinnovare con il club di Cairo.

Tra queste però al momento – riporta Alfredo Pedullà – non ci sarebbe l’Inter. Il club nerazzurro infatti avrebbe altre idee per l’attacco e sarebbe freddo sulla situazione inerente al bomber del ‘Toro’. In corsa per Belotti ci sarebbe attualmente Milan, Atalanta e Fiorentina.