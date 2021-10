Belotti Milan già a gennaio? Le ultime sull’attaccante granata

Andrea Belotti potrebbe essere il colpo rossonero nel mercato invernale. Le condizioni di Ibra, Giroud e Pellegri non sono…

Andrea Belotti potrebbe essere il colpo rossonero nel mercato invernale. Le condizioni di Ibra, Giroud e Pellegri non sono delle migliori, motivo per cui il Milan potrebbe accelerare i tempi per l’attaccante granata, inserendo una contropartita tecnica: Tommaso Pobega.

Secondo Tuttosport il Diavolo avrebbe già trovato l’accordo per giugno con l’ex Palermo. Maldini è al lavoro per provare a chiudere già in questa sessione di mercato invernale: verrebbe rinnovato il prestito di Pobega con diritto di riscatto. in caso contrario servirebbe un indennizzo pari a 10 milioni di euro.