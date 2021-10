Belotti Milan, sirene inglesi: due contendenti dalla Premier League

Non solo il Milan sulle tracce del Gallo Belotti: sull’attaccante del Torin ci sarebbero, infatti, altri due club inglesi

Sirene inglesi per Andrea Belotti: l’attaccante del Torino, obiettivo di mercato anche del Milan, sarebbe corteggiato anche da due club di Premier League, ingolositi dall’opportunità di portarlo via a zero.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Belotti sarebbe entrato nell’orbita di due big come Arsenal e Tottenham. Intanti i tifosi granata sperano ancora che l’attaccante firmi il rinnovo.