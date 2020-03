Behind The Scenes: a San Siro con Gegio

Milan: ecco una giornata dietro le quinte a San Siro, insieme al leggendario speaker rossonero Germano Lanzoni

La voce di San Siro. Dal lontano 2002 Germano Lanzoni è la voce che “illumina” il nostro stadio e guida i tifosi rossoneri a ogni gol e al lancio di ogni formazione. Da bordo campo, microfono in mano, l’inconfondibile timbro di Gegio accompagna le grandi giornate milaniste.

Tra battute e momenti di pura emozione, ci racconta i suoi segreti del mestiere: tra questi, l’ispirazione del nonno, che fu cantante lirico, in molte delle sue famose espressioni al microfono. Lo abbiamo seguito passo dopo passo durante Milan-Udinese, partita vibrante e ricca di emozioni, per Gegio e per i tifosi. Benvenuti, dunque, dietro le quinte della “casa del Miiiiiiilan”.