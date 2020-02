Begovic per non far rimpiangere Donnarumma. Domani l’esordio da titolare

Domenica Asmir Begovic esordirà contro il Genoa per sostituire l’infortunato Donnarumma. Sarà il quarto portiere utilizzato in stagione

Il Milan affronterà domenica il Genoa di Davide Nicola che arriva da una sconfitta casalinga contro la Lazio. Contro la Fiorentina ha fatto il suo ingresso in campo per la prima volta con la maglia del Milan Asmir Begovic, arrivato a gennaio per sostituire Pepe Reina come vice Donnarumma.

Domenica ci sarà l’esordio da titolare a causa del dolore alla caviglia subito da Gigio contro la Fiorentina. Begovic sarà il quarto portiere schierato dai rossoneri in stagione.