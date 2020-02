Asmir Begovic, secondo portiere arrivato dal Bournemouth a gennaio, potrebbe giocare la sua prima gara da titolare con il Milan

Domenica andrà in scena, anche se a porte chiuse, la gara di campionato tra Milan e Genoa a San Siro. Una sfida delicata per i rossoneri che vorranno sicuramente reagire dopo i due punti persi contro la Fiorentina anche a causa di alcune decisioni arbitrali contestabili.

Per la sfida contro i liguri però molto probabilmente Stefano Pioli dovrà rinunciare alla presenza di Gianluigi Donnarumma, uscito per un pestone durante Fiorentina-Milan. L’estremo difensore rossonero verrà sostituito dall’esordiente Asmir Begovic in campo già nell’ultima gara di campionato e messosi subito in luce per una bella parata su Federico Chiesa.