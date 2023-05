Inter, Bastoni: «Ecco quando ho pensato alla sfida con il Milan». Le parole del difensore neroazzurro sull’Euroderby

In vista dell’Euroderby con il Milan, Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ad Amazon Prime:

SEMIFINALE – «Fa effetto sentire l’Inter in semifinale dopo tutto questo tempo… Dopo quanto ho pensato al Milan? Praticamente dieci minuti prima, già dopo il 3-1 al Benfica c’era questo pensiero»

EURODERBY 2003 – «Son stati due pareggi, al giorno d’oggi sarebbero supplementari… Non ero quasi ancora nato, capisco possa essere un dramma essendo un derby oltre che una semifinale. Questa di oggi non può essere una rivincita: ne ho sentito parlare spesso, ma non è così»