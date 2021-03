Bargiggia: «Ibra ci mette la faccia, Ronaldo sparisce per quattro giorni»

Paolo Bargiggia non va giù per il sottile e riserva una frecciatina a Cristiano Ronaldo: il paragone con Ibrahimovic

Paolo Bargiggia attacca Cristiano Ronaldo e la sua reazione dopo l’uscita dalla Champions League mettendo a paragone il portoghese con Zlatan Ibrahimovic: «La differenza tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo nell’essere veri leader: il primo esce dall’Europa League ma va in tv e ci mette la faccia; il secondo esce dalla Champions League e sparisce per 4 giorni. Poi fa un post su Instagram in stile Baci Perugina…».