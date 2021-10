Baresi:«Il Milan sta facendo bene. Ecco cosa possono fare i rossoneri»

Franco Baresi, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche dell’avvio di campionato del Milan. Ecco le sue parole

«Il Milan sta facendo molto bene, è cresciuto tantissimo e bisogna crederci. Il Milan deve pensare in grande, essere ambizioso e rispettare tutti. La squadra può dare gioia. Il Napoli ha meravigliato, ha iniziato alla grande. Poi c’è l’Inter campione d’Italia. E la Juventus, che non si è ancora tagliata fuori e risalirà. Comunque bisogna guardare sé stessi. Il Milan stupisce per come interpreta le partite, con vivacità e personalità. Può pensare in grande».