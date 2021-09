Barcellona, Laporta: «Ecco da quando potremo fare un mercato normale»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato del mercato durante la conferenza stampa di Luuk de Jong

«Alemany ha svolto un ottimo lavoro viste le condizioni in cui eravamo. Dovevamo ridurre gli stipendi e accelerare le uscite. Se tutto andrà bene potremo agire in modo più normale dalla prossima finestra di mercato. Voglio ringraziare pubblicamente la dirigenza per il buon lavoro fatto».