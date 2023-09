Balotelli lascia tutti a bocca aperta: «Questo ex giocatore del Milan è più forte di Neymar» ha detto l’attaccante

Intervenuto in diretta su Twitch, Mario Balotelli ha parlato così del suo ex compagno ai tempi del Milan Adeel Taarabt. Le sue parole.

BALOTELLI – «Taarabt, per me, tecnicamente è più forte di Neymar. Naymar è un fenomeno assoluto, è troppo forte, non si possono paragonare, ci mancherebbe altro. Ma se parliamo solamente di tecnica allora Taarabt è più forte»