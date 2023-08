In chiave mercato sta tenendo banco il derby tra Milan e Inter per Balogun. In tal senso indizio di mercato dall’Inghilterra

L’Inter prepara l’offerta decisiva per Balogun. L’obiettivo neroazzurro è quello di bruciare la concorrenza delle rivali tra cui il Milan.

Intanto in Inghilterra si sta giocando il Community Shield tra Arsenal e Manchester City e l’americano non è nemmeno in panchina