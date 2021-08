Calciomercato Milan: Bakayoko-Pellegri, doppia ufficialità dopo il weekend

Dopo il debutto in campionato sul campo della Sampdoria, il Milan chiuderà per Pellegri e Bakayoko, mancano gli ultimi dettagli

Doppia ufficialità in arrivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport dopo il debutto in campionato sul campo della Sampdoria, il Milan chiuderà per Pellegri e Bakayoko.

L’affare Pellegri è praticamente fatto. Il Milan – è questione di ore – attende l’ok del Monaco: l’accordo prevede un prestito oneroso da un milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 6 milioni, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Anche Bakayoko ha raggiunto un’intesa di massima con il Milan per quanto che riguarda l’ingaggio. Il francese sta aspettando che vengano sistemate le ultime pratiche burocratiche per il suo ritorno in rossonero. Questione di giorni dunque e i rossoneri piazzeranno altri due colpi sul mercato e non è finita qui.