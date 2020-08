Bakayoko, non solo Ibra: il Milan ad un passo dal ritorno del francese

Temoué Bakayoko sempre più vicino al ritorno al Milan: i rossoneri dopo Ibra sono pronti a riabbracciare anche il francese

Bakayoko, non solo Ibra in dirittura d’arrivo per il Milan: anche il centrocampista francese del Chelsea è ad un passo dal ritorno in rossonero. Accordo trovato con il giocatore (ormai da diverse settimane) l’ultimo scoglio è la formula da utilizzare con il Chelsea che ha aperto al prestito con diritto di riscatto.

Accordo vicino e grande ottimismo tra le parti con Bakayoko che già nella prossima settimana potrebbe tornare a vestire il rossonero allenandosi al fianco dei nuovi compagni a Milanello.