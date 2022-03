Bakayoko Milan: cosa succede dopo il blocco del mercato del Chelsea. Come cambia la situazione del centrocampista

A causa delle sanzioni contro Abramovich, il Chelsea non potrà operare nel trasferimento in entrata ed uscita dei giocatori.

Notizia che interessa parte anche il Milan, che non potrà così riscattare Bakayoko (non che fosse nei piani della dirigenza). Dovuta precisazione: il riscatto di Bakayoko è fissato al termine della prossima stagione. Al momento non è specificata la durata di queste sanzioni. Situazione che si aggiornerà e che si collega alla vendita per ora bloccata del club di Abramovich.