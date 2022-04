Bakayoko fuori dai piani del Milan: la scelta sul futuro

Non solo acquisti ma anche cessioni. In uscita dal Milan potrebbe esserci Bakayoko, ormai fuori dai piani di Pioli

Come riporta Calciomercato.com non è escluso che che nei prossimi mesi venga rivista la formula dell’affare con il Chelsea per interrompere l’accordo prima del previsto: Bakayoko è tornato al Milan la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni che diventa obbligo a determinate condizioni che dovrebbero essere queste: 15 presenze da almeno 45 minuti nel 2022/23