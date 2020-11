Bakayoko, intesa Napoli-Chelsea per riscatto. Intanto domenica la sfida a Kessie a centrocampo, i due ex compagni si conoscono molto bene

Bakayoko, intesa Napoli-Chelsea per riscatto. Intanto domenica la sfida a Kessie a centrocampo, i due ex compagni si conoscono molto bene. Ad ogni modo, secondo Gazzetta, sembra che il Napoli ed il Chelsea abbiano trovato quell’intesa per il passaggio a titolo definitivo, mancata al Milan in estate, tanto da far tramontare la trattativa.

L’INTESA E L’ACCORDO- “Arrivato a Napoli a ottobre in prestito, si è integrato subito e il d.s. Giuntoli ha una intesa col Chelsea per 18 milioni”. Così la rosea di questa mattina che poi sottolinea l’avvicinarsi della sfida al Milan che a centrocampo vedrà incontrarsi e scontrarsi due colossi come Bakayoko appunto e Kessie, forti e determinanti ai tempi del Milan di Gattuso, un altro ex impossibile da non nominare.