Milan, Bakayoko verso l’addio anticipato: come con Pellegri. Il centrocampista dovrebbe salutare a fine stagione

Secondo il Corriere dello Sport il prestito biennale che il Milan ha ottenuto dal Chelsea per Bakayoko è una garanzia per il futuro solo apparente.

Il secondo mandato del francese in rossonero sta scivolando via senza che si veda quell’apporto che aveva dato due anni fa. Come successo con Pellegri non è detto che le scadenze del prestito vengano rispettate.