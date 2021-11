Bagni: Assenze? La stagione è questa. Ecco i miei favoriti

Salvatore Bagni, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato della corsa a tre per lo scudetto. Ecco i suoi pensieri e i suoi favoriti

«Nonostante la sconfitta contro l’Inter non cambio la mia previsione: il Napoli è favorito per vincere. Dopo gli azzurri arrivano i ragazzi di Inzaghi ed infine il Milan. Assenze di Osimhen e Anguissa per Spalletti? La stagione è questa: anche il Milan ha pagato le assenze di Tomori e Calabria a Firenze, oltre a non avere avuto Ibra per un po’ di tempo. La differenza alla fine la faranno le rose. Mercato? si dovrà muovere più il Napoli rispetto a Inter e Milan».