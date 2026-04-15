Bacca è stato l’ultimo, al Milan manca da 10 anni: il dato che fa riflettere!

Bacca l’ultimo ad ottenere un determinato risultato con la maglia del Milan, sono passati dieci anni da allora

Nel corso di questa stagione in casa Milan c’è senza dubbio un problema legato all’attaccante. Massimiliano Allegri tra esperimenti, infortuni e prestazioni deludenti, non ha trovato un bomber per la propria squadra.

Questo problema nel numero 9 però non è solamente legato a questa stagione, infatti da diverso tempo i rossoneri sono in difficoltà sotto questo punto di vista da ormai diversi anni. L’unica eccezione è stata rappresentata da Olivier Giroud e ovviamente anche da Zlatan Ibrahimovic che però ritornato a fine carriera ha svolto un compito diverso.

Almeno 15 gol in Serie A? L’unico a riuscirci Carlos Bacca

Carlos Bacca in un Milan tutt’altro che stellare nel campionato 2015/2016 fece ben 18 gol, un risultato che negli anni successivi non è stato superato da nessuno!

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