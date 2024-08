Autogol Thiaw, interviene Pacifici (presidente AIA): «Problema tecnico con la Goal Line Technology, è la prima volta che succede! Fortunatamente dopo...»

Carlo Pacifici, presidente dell’AIA, ha parlato così dell’autogol di Thiaw in Milan Torino. Queste le sue dichiarazioni

All’ANSA, il presidente dell’AIA Carlo Pacifici ha spiegato quanto accaduto ieri in Milan Torino sull’autogol di Thiaw. Dapprima la GLT non ha funzionato, non ravvisando che il pallone avesse superato la linea di porta. Dopodiché, Maresca è stato richiamato dal VAR e ha decretato il vantaggio dei granata. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «C’è stato un problema tecnico con la Goal Line Technology, è la prima volta che succede. Il sistema ha evidenziato che il pallone aveva superato la linea di porta, ma il segnale non è arrivato all’orologio e all’auricolare dell’arbitro Fabio Maresca. Correttamente i colleghi al VAR l’hanno usato con le stesse modalità che si utilizzano per il fuorigioco, con le apposite linee di demarcazione, e il risultato è stato perfetto. Fortunatamente abbiamo un doppio strumento tecnologico».