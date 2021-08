Augello: «Milan, vogliamo vincere. Ecco chi tiferò lunedì»

Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, fa il punto della situazione in vista del match contro il Milan: ecco le sue parole

Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, fa il punto della situazione in vista del match contro il Milan di Stefano Pioli, dopo aver dichiarato più volte nella sua carriera di essere un tifoso rossonero. Le parole a Il Secolo XIX.

SFIDA AL MILAN – «Bellissimo, partiamo subito forte contro una grande squadra che spero faccia un grandissimo campionato ma dopo lunedì, che la prima giornata facciamo meglio noi della Sampdoria. Oltretutto in casa abbiamo sempre fatto bene».

AMICI MILANISTI – «Qualcuno di loro scenderà al Ferraris e ci siamo sentiti, sono parecchio combattuti sul tifare me o il Mila, io tifo per me e per la Sampdoria, è sicuro».

OBIETTIVO SAMPDORIA – «Noi giochiamo per dare fastidio alle grandi».

SCUDETTO – «Penso sicuramente la Juventus, non mi auguro che vinca visto che tra le big sceglierei il MIlan ma penso che i bianconeri, ora che l’Inter ha cambiato molto, siano di nuovo i più forti».