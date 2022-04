Attacco Milan: i numeri in vista del derby contro l’Inter

È la vigilia del derby di Coppa Italia valido per la semifinale di ritorno tra Inter e Milan. Ecco i numeri dell’attacco rossonero

È la vigilia del derby di Coppa Italia valido per la semifinale di ritorno tra Inter e Milan. Ecco i numeri dell’attacco rossonero riportati dal sito di Gianluca Di Marzio:

Leao è il più efficiente del reparto, con 9 gol e 4 assist realizzati, anche se prima del Genoa non segnava da un po’. Ibra ha dato un valido contributo a metà campionato, ma salta molti incontri per infortunio e difficilmente sarà determinante nel finale di stagione. Giroud ha risolto diverse partite importanti, ma spesso rimane a secco. Quanto a Rebic, quest’anno ha segnato appena 2 gol e ha portato bonus in appena 3 occasioni in tutta la stagione.